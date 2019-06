Marcel Siem stieß beim Knockout-Turnier in Antwerpen bis ins Viertelfinale vor.

02.06.2019 Antwerpen. Der italienische Golfprofi Guido Migliozzi hat das Knockout-Turnier in Antwerpen gewonnen.

Der 22-Jährige setzte sich im Finalduell mit vier Schlägen Vorsprung gegen den Niederländer Darius van Driel durch und feierte in seiner Premieren-Saison auf der European Tour seinen zweiten Sieg. Marcel Siem stieß als bester Deutscher auf dem Par-71-Platz in Belgien bis ins Viertelfinale vor. Dort unterlag der 38-jährige Ratinger dem Franzosen Grégory Havret.

Die mit einer Million Euro dotierte und erst seit letztem Jahr eingeführte Veranstaltung wurde in einem speziellen Format ausgetragen: An den ersten beiden Turniertagen hatten die Golfprofis normale 18er-Runden absolviert. Anschließend qualifizierten sich die besten 64 für die Matchplay-K.o.-Runde am Wochenende. Bei den Duellen wurde - anders als sonst beim Matchplay üblich - die normale Zählweise beibehalten und über neun Löcher gespielt. (dpa)