Eishockey WM in Köln

Köln. Deutschlands Eishockey-Cracks fahren bei der Heim-WM in Köln einen sensationellen Auftaktsieg gegen Mitfavorit USA ein und wiederholen ihren Erfolg von 2010.

Von Martin Sauerborn, 05.05.2017

Felix Schütz ist für seine lockeren Sprüche bekannt. Der deutsche Eishockey-Nationalspieler verfügt aber auch über profundes Fachwissen. „Mit Thomas Greiss haben wir den besten Torwart des Turniers“, hatte der Schweden-Legionär vor der Weltmeisterschaft behauptet. Mit Recht, denn der NHL-Keeper von den New York Islanders hat sein Team mit einer alles überragenden Leistung beim WM-Auftakt zur erhofften Sensation geführt. Vor 18688 restlos begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena besiegte die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm die USA durch Tore von Tobias Rieder und Patrick Hager mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Sturm nominierte für die Auftaktpartie 21 von 25 möglichen Spielern, musste dabei aber auf seinen Kapitän verzichten. Christian Ehrhoff von den Kölner Haien hatte am Donnerstag das Training wegen einer Oberkörperverletzung abbrechen müssen und musste für die Partie passen. US-Coach Jeff Blashill setzte auf gleich 18 NHL-Profis, wobei nur Torwart Jimmy Howard von den Detroit Red Wings älter als 27 Jahre ist. Die jungen Amerikaner zeigten gleich ihren Erfolgshunger. Nach 15 Sekunden lief Danny Gaudreau auf Torwart Thomas Greiss zu, der deutsche Goalie rettete aber spektakulär und fand so gleich ohne Aufwärmphase ins Spiel.

Was auch gut war, denn die Jungstars aus der NHL drehten mächtig und spielfreudig an der Temposchraube. Greiss stemmte sich gekonnt dagegen und hatte auch Glück, weil Nick Schmaltz das Gestänge traf (3.) und Clayton Keller (7.) zu hoch zielte. Den Deutschen musste in der Defensive schwindlig geworden sein, also versuchten sie sich nach vorne zu befreien. Nach ersten passablen Versuchen von Konrad Abeltshauser (4.) und Patrick Hager (6.) hatten sie Erfolg. NHL-Crack Tobias Rieder klaute sich vor dem Tor die Scheibe, spielte mit Howard Bande und legte die Scheibe zum umjubelten 1:0 ins kurze Eck (11.). Die Arena erwachte und half der deutschen Mannschaft, die glückliche Führung in die erste Pause zu retten.

Vor allem die die Reihe mit Gaudreau (Clagary), Jack Eichel (Buffalo) und 103kg-Kante Anders Lee (Islanders) wirbelte die deutsche Abwehr von einer Verlegenheit in die nächste. Gut, dass Greiss sich immer wieder selbst übertraf und die Sturm-Schützlinge der Strafbank bis zur 31. Minute fernblieben. Dann erwischte es den Kölner Moritz Müller. Aber auch in Überzahl verzweifelten die US-Boys am deutschen NHL-Keeper. Als Greiss dann mal geschlagen war, verhinderte der Schlittschuh von Justin Krueger den Ausgleich (32.).

Die Deutschen schafften es aber auch immer wieder nach vorne zu entlasten. Youngster Frederik Tiffels (21.), Müller (25. Rieder (28.) und Brooks Macek (31.) hätten mit etwas Fortune sogar erhöhen können. Es wäre des Glücks aber zu viel gewesen. Auch nach 40 Minuten war das 1:0 nämlich schmeichelhaft. „Thomas Greiss ist bisher der Mann des Spiels“, wusste auch Moritz Müller, bei wem sich die Deutschen bedanken durften.

Weil der 31-Jährige Greiss so perfekt hielt, versuchten die Amerikaner noch präziser abzuschließen, was dazu führte, dass die Pucks häufiger am deutschen Tor vorbeiflogen. So und mit Tausendsassa Greiss überstand der WM-Gastgeber auch die zweite Unterzahl zu Beginn des Schlussdrittels. Die unterlegenen Deutschen stemmten sich aufopferungsvoll gegen die nicht nachlassenden Amis. Der Favorit brauchte deshalb Glück für den Ausgleich.

Connor Murphys Schlenzer flog gleich drei Deutschen durch die Beine zum 1:1 ins lange Eck (51.). Doch Sturms Team schlug zurück. In Überzahl fälschte Hager einen Schuss von Kapitän Dennis Seidenberg zum Siegtreffer und den ersten drei WM-Punkten ab. Und Thomas Greiss? Der Ex-Kölner hielt den Sieg fest wurde natürlich zum gefeierten „Man oft he Match“ gekürt.

Deutschland: Greiss; D. Seidenberg, Mo. Müller; Krueger, Abeltshauser; Reul Hördler; Macek, Kahun, Rieder; Ehliz, Tiffels, Reimer; Schütz, Hager, Gogulla; Kink, Fauser, Y. Seidenberg. – SR.: Gouin (Kanada)/Kobus (Slowakei). – Zuschauer: 18688. – Tore: 1:0 Rieder (10:50/Reimer, Kahun), 1:1 Murphy (51:00), 2:1 Hager (53:58/D. Seidenberg, PP1) . – Strafminuten: Deutschland 4; USA 4.