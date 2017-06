87,28 Meter in Kuortane

18.06.2017 Kuortane. Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat die Serie seiner Siege und großen Weiten fortgesetzt. Beim Leichtathletik-Meeting im finnischen Kuortane gewann der 25-Jährige vom LC Jena mit 87,28 Metern. Es war sein sechster Saisonerfolg.

Zuletzt hatte er in Rom (90,06 Meter) und Turku (88,26) bereits starke Leistungen gezeigt. Zum Auftakt der Saison hatte Röhler beim Diamond-League-Meeting in Doha mit 93,90 Metern einen deutschen Rekord aufgestellt.

Einen deutschen Speerwurf-Doppelerfolg machte in Kuortane wie schon bei den Meetings in Turku, Rom und Doha der Offenburger Johannes Vetter perfekt. Der Olympia-Vierte wurde mit 83,70 Metern Zweiter. Platz drei ging an Ex-Weltmeister Tero Pitkämäki aus Finnland (83,17 Meter). Der Mannheimer Andreas Hofmann wurde mit 79,86 Metern Vierter. (dpa)