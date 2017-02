Einzelrennen über 20 Km

16.02.2017 Hochfilzen. Im dritten Einzelrennen der WM unternimmt Simon Schempp den nächsten Versuch, seine erste Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft zu holen. Favorit ist wieder Martin Fourcade. Im Klassiker über 20 Kilometer kommt es vor allem auf sicheres Schießen an.

Das wird wieder ein langer Biathlon-Tag. Im Klassiker über die 20 Kilometer sind 102 Skijäger am Start - und die Gold-Kandidaten laufen am Anfang und am Ende.

Der Russe Anton Schipulin beginnt am Donnerstag mit der 1, der Franzose Martin Fourcade bekam die 4 zugelost. Der zweimalige Silbermedaillengewinner Johannes Thingnes Bö aus Norwegen startet mit der 96. Die deutschen Skijäger um Sprint-Weltmeister Benedikt Doll reihen sich zwischen 27 und 77 ein.

DIE STARTNUMMERN

1 Anton Schipulin 4 Martin Fourcade (Frankreich) 9 Michael Rösch (Belgien) 27 Erik Lesser 31 Alexander Loginow (Russland) 46 Simon Schempp 58 Benedikt Doll 77 Arnd Peiffer 81 Emil Hegle Svendsen (Norwegen) 95 Ole Einar Björndalen (Norwegen) 96 Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

DIE DEUTSCHEN gehören zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Doch vor allem Simon Schempp steht unter Druck. Im Gegensatz zu Doll, Erik Lesser und Arnd Peiffer hat er bei einem Biathlon-Großereignis noch nie eine Einzelmedaille gewonnen - die drei sind sogar Weltmeister.

"Ich würde ihm eine Einzelmedaille sehr gönnen und wünschen. Denn er verdient es, langsam da oben zu stehen, da er die letzten Jahre der beste Deutsche war und gute Ergebnisse gebracht hat", sagt Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner.

Schempp arbeitet seit geraumer Zeit auch mit einem Mentaltrainer zusammen. Sein bisheriges WM-Abschneiden sei jedoch nicht der Grund. Aber am Montag, als der Staffel-Schlussläufer am Ruhetag nach den Enttäuschungen in Sprint und Verfolgung nach Hause fuhr und dort trainierte, trafen sie sich: "Wir sind immer in Kontakt."

Zimmerkollege Doll glaubt an Schempp. "Er will endlich seine erste WM-Einzelmedaille. Das sieht man ihm auch an." (dpa)