15.09.2019 Ruhpolding. Der frühere Biathlon-Weltmeister Simon Schempp gehört wieder zum deutschen Weltcupteam.

Mit Siegen in allen drei Einzelrennen bei den deutschen Meisterschaften verdiente sich der 30-Jährige aus Uhingen nach mehrmonatiger Verletzungs- und Krankheitspause seine Nominierung für die ersten Rennen des Winters. Das teilte der Deutsche Skiverband auf dpa-Anfrage mit.

Schempp hatte sich am Samstag in Ruhpolding auf Skirollern auch den Titel im Massenstart gesichert, eine Woche zuvor war der Olympiazweite bereits im Sprint und in der Verfolgung nicht zu schlagen. Der Schwabe hatte die vergangene Saison wegen Formschwäche vorzeitig abgebrochen und auch die WM in Östersund auslassen müssen. Im Mai war Schempp zudem an der Schulter operiert worden.

Während Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll aufgrund ihrer Leistungen aus der vergangenen Saison ihre Plätze in der Mannschaft bereits sicher hatten, vervollständigen Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn das Team der Skijäger. Die ersten Wettkämpfe des WM-Winters finden Ende November im schwedischen Östersund statt.

Das Frauenteam wird nach dem Rücktritt von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier in Skandinavien aus den schon vorher qualifizierten Denise Herrmann und Franziska Preuß sowie Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Anna Weidel bestehen. Die Sächsin Herrmann hatte in Ruhpolding im Massenstart den letzten Einzeltitel des Sommers gewonnen. (dpa)