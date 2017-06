Spilak weiter in Gelb

Peter Sagan sicherte sich in Schaffhausen seinen zweiten Tagessieg auf der Tour de Suisse.

17.06.2017 Schaffhausen. Weltmeister Peter Sagan hat die 8. Etappe der Tour de Suisse gewonnen und sich den zweiten Tagessieg auf der diesjährigen Schweiz-Rundfahrt gesichert.

Der Slowake setzte sich auf dem 100 Kilometer langen Rundkurs um Schaffhausen gegen die beiden Italiener Sacha Modolo und Matteo Trentin durch. Slowene Simon Spilak bleibt aber Führender in der Gesamtwertung. Sagan hatte bereits die 5. Etappe für sich entschieden. Insgesamt war es der 15. Tagessieg des 27-Jährigen auf der Tour de Suisse.

Spilak hat im Gesamtklassement weiterhin 52 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Damiano Caruso. Es folgt der Niederländer Steven Kruijswijk, der 1:05 Minuten zurückliegt. Am Sonntag endet die Generalprobe für die am 1. Juli in Düsseldorf startende Tour de France mit einem 28,6 Kilometer langen Zeitfahren. (dpa)