Ziel EM-Medaille

Will sich mit einer EM-Medaille in den Ruhestand verabshieden: Robert Harting.

17.11.2017 Berlin. Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting will seine erfolgreiche Karriere in seinem Berliner "Wohnzimmer" beenden. Am 2. September 2018 bestreitet der 33-Jährige beim ISTAF im Olympiastadion seinen allerletzten Wettkampf und wird von den Fans verabschiedet.

Zuvor möchte der dreimalige Weltmeister bei der Heim- Europameisterschaft noch ein Mal aufs Siegerpodest. "Ich will schon um eine Medaille mitkämpfen", sagte der ältere Harting-Bruder auf einer Pressekonferenz in Berlin.

"Ich habe bisher mit jedem meiner Trainer eine Medaille gewonnen - und mit Marko Badura will ich das auch schaffen", meinte Robert Harting. Er trainiere "nicht für Platz vier bis sechs, das macht wenig Sinn. Wir beschäftigen uns mit Bronze."

Auch seine Abschieds-Saison will Robert Harting in Berlin einläuten. Bereits am 26. Januar kommt es beim ISTAF Indoor zum Bruderduell der Diskus-Olympiasieger von 2012 und 2016, denn Christoph Harting ist in der Mercedes-Benz-Arena auch am Start. Für Robert steht bei der 5. Auflage des Hallenmeetings aber nicht die Leistung im Vordergrund. "Beim ISTAF Indoor kann man schon mal gucken, wie der Bizeps der Konkurrenz aussieht", sagte der Athlet vom SCC Berlin, der im März erneut ein Studium aufgenommen hat.

Für die kurzweilige Leichtathletik-Hallenshow mit sieben Disziplinen sind bereits 6500 Karten verkauft worden. Das ist Rekord zu diesem Zeitpunkt. "12 500 Plätze haben wir - wir müssen trommeln!", meinte Meeting-Direktor Martin Seeber, der unter anderen Stabhochsprung- Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich) als Stargast ankündigte. (dpa)