Acht deutsche Partien dabei

Regen sorgt bei den US Open immer wieder für Spielverschiebungen.

29.08.2017 New York. Wegen des anhaltenden Regens haben die Organisatoren der US Open die für Dienstag geplanten Partien auf Mittwoch verschoben. Nur die für das überdachte Arthur-Ashe-Stadion angesetzten Tennis-Begegnungen werden ausgetragen, wie die Veranstalter mitteilten.

Davon betroffen sind auch acht Erstrunden-Partien mit deutscher Beteiligung. Die einstige Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic hatte beim Stande von 4:6, 4:3 aus ihrer Sicht gegen Jennifer Brady aus den USA den Platz verlassen müssen. Qualifikant Maximilan Marterer lag nach einem 3:6, 6:1 im dritten Satz mit 0:2 zurück, als die Profis in die Kabinen geschickt wurden. Unter dem geschlossenen Hallendach der Hauptarena scheiterte Titelverteidigerin Angelique Kerber unterdessen schon in der ersten Runde an der Japanerin Naomi Osaka. (dpa)