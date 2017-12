Programmtausch in St. Moritz

08.12.2017 St. Moritz. Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg verzichtet auf einen Start bei der Alpinen Kombination in St. Moritz. Wegen starker Winde drehte die Jury das Programm am Freitagmorgen.

Statt wie geplant mit einem Super-G, beginnt der Wettkampf auf der WM-Strecke in der Schweiz um 10.00 Uhr mit dem Slalom. Rebensburg wollte den Super-G als Trainingsfahrt für die beiden Wettkämpfe am Samstag und Sonntag nutzen. Nun müsste sie zuerst im Slalom antreten und verzichtet. Das bestätigte Trainer Jürgen Graller der Deutschen Presse-Agentur. Die anderen deutschen Starterinnen Lena Dürr, Kira Weidle und Michaela Wenig treten wie geplant an. (dpa)