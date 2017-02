08.02.2017 St. Moritz. Deutschlands beste Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat einen Tag nach Rang vier im Super-G im ersten Abfahrtstraining bei der WM in St. Moritz eine vordere Platzierung klar verpasst. Auf die Slowenin Ilka Stuhec an der Spitze fehlten Rebensburg am Mittwoch 2,73 Sekunden. Damit war sie in den Top 20. Kira Weidle kam bei ihrer WM-Premiere mit 5,32 Sekunden Rückstand nicht unter die besten 30.

Die Schweizerinnen Fabienne Suter, Lara Gut und Jasmine Flury kamen im Training auf die Plätze zwei, drei und vier. Gold-Favoritin Lindsey Vonn aus den USA fuhr auf Rang elf (+2,34 Sekunden). Die Zeiten im ersten Abfahrtstraining haben wenig Aussagekraft, weil die Fahrerinnen üblicherweise nicht ans Limit gehen und sich vorsichtig an die Strecke herantasten.

Für Österreichs Mirjam Puchner ist die WM wohl schon vorbei. Die 24-Jährige stürzte nach dem Sprung auf Höhe des Super-G-Starts und kam mit dem Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus.

Die Damen haben weitere Trainings am Donnerstag und Samstag. Die WM-Abfahrt in der Schweiz steht für Sonntag im Kalender. (dpa)