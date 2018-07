Nach Grand-Slam-Triumph

15.07.2018 London. Die Deutsche Presse-Agentur hat die Reaktionen zum Wimbledonsieg von Angelique Kerber zusammengefasst.

"Ganz herzlichen Glückwunsch an Angelique Kerber. Ich freue mich sehr mit ihr über ihre begeisternde Leistung und ihren ersten Sieg in Wimbledon." (Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Tweet der Bundesregierung)

"Wir müssen nun unser Wohnzimmer teilen !!! Steffi, Michael und Ich... (vielleicht sollten wir es etwas vergrößern...)" (Der deutsche Herren-Tennis-Chef und dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker bei Twitter)

"Wort zum Samstag ... Angelique Kerber hat Wimbledon 2018 gewonnen!!!" (Der deutsche Herren-Tennis-Chef und dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker bei Twitter)

"Glückwunsch an Angelique Kerber, eine würdige Wimbledonsiegerin. Großartig, so ein tolles Match zu sehen zwischen zwei Athletinnen, die im allerbesten Sinne des Fairplay gegeneinander kämpften." (IOC-Präsident Thomas Bach)

"Unglaublich, wir sind Wimbledonsieger." (Die deutsche Damen-Tennis-Chefin Barbara Rittner am Samstag im ZDF)

"Wimbledon ist das größte Turnier der Welt. Wenn man ein Turnier gewinnen will, dann ist es Wimbledon. Sie hat sich von Match zu Match gesteigert und wir haben daran geglaubt, dass sie das Spiel heute gewinnen kann." (Kerbers Trainer Wim Fissette im TV-Sender Sky)

"Sehr stark AngeliqueKerber. Gratuliere" (NBA-Star Dirk Nowitzki bei Twitter)

"Was für eine unglaubliche Leistung - Glückwunsch zum Wimbledon-Sieg, AngeliqueKerber!" (DFB-Ehrenspielführer und Fußball-Weltmeister Philipp Lahm)

"Ganz, ganz großes Tennis, Angie! Wir gratulieren FCBayern-Fan AngeliqueKerber zum Wimbledon-Sieg!" (Fußball-Rekordmeister FC Bayern München bei Twitter)

"Geboren in Bremen, vergoldet in Wimbledon. Herzlichen Glückwunsch AngeliqueKerber zu dieser überragenden Leistung! Ganz großer Sport!" (Fußball-Bundesligist Werder Bremen)

"Yesssssss!!!! Wimbledon Champion!! Unfassbare Leistung" (der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan)

"Ganz großer Sport, AngeliqueKerber! Glückwunsch zum ersten Triumph in Wimbledon aus Dortmund!" (Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bei Twitter)

"Dieser Tag bereichert die große und erfolgreiche deutsche Tennis-Geschichte um ein weiteres herausragendes Ereignis. Wir sind stolz, glücklich und auch ein wenig erleichtert, dass es Angelique geschafft hat, sich ihren großen Traum von einem Wimbledon-Titel zu erfüllen - und wir sie heute, mehr als zwei Jahrzehnte nach dem letzten Erfolg ihres großen Idols Steffi Graf, als neue Wimbledon-Siegerin feiern dürfen." (DTB-Präsident Ulrich Klaus)

"Super, Angelique Kerber! Sie hat immer an sich geglaubt - und daher freue ich mich umso mehr, dass ihr ausgerechnet in Wimbledon eine so herausragende Leistung geglückt ist." (Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther) (dpa)