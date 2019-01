85:67 bei Brose Bamberg

12.01.2019 Bamberg. Aufsteiger RASTA Vechta mischt weiter die Basketball-Bundesliga auf.

Das Überraschungsteam von Trainer Pedro Calles setzte sich beim früheren deutschen Serienmeister Brose Bamberg 85:67 (48:24) durch und darf nach dem souveränen elften Saisonsieg im 16. Spiel von der Teilnahme an den Playoffs träumen. Die Norddeutschen schoben sich in der Tabelle vorbei an Bamberg zumindest vorübergehend auf den dritten Rang. Die Franken sind nach der fünften Niederlage im 15. Spiel nur noch Fünfter. Topscorer der Begegnung wurde Bambergs Stevan Jelovac (20 Punkte). Für Vechta traf Josh Young (19) am sichersten.

Vechta zeigte in Bamberg eine dominante Leistung und führte schon im ersten Viertel erstmals mit mehr als zehn Punkten. Auch dank einer starken Trefferquote bei den Dreipunktwürfen hatten die Gäste zur Halbzeit bereits doppelt so viele Zähler wie Bamberg. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die schwachen Gastgeber von Coach Ainars Bagatskis, die sich selbst zu viele Ballverluste leisteten, keine Mittel und konnten Vechtas fünften Sieg nacheinander nicht mehr verhindern. (dpa)