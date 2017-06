14.06.2017 Oldenburg. Vier Profis verlassen den Basketball-Vizemeister EWE Baskets Oldenburg. Dominic Lockhart, Dennis Kramer und Dirk Mädrich erhalten keine neuen Verträge.

Mädrich wechselt zum Zweitligisten rasta Vechta, Lockhart und Kramer schließen sich der BG Göttingen an. Auf eigenen Wunsch verlässt Brian Qvale die EWE Baskets. Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten wechselt der bisherige Leiostungsträger zu einem europäischen Spitzenclub, teilten die Oldenburger am Mittwochabend mit. Qvale nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. (dpa)