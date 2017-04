WTA-Turnier

Tamara Korpatsch schied in der ersten Runde aus.

26.04.2017 Stuttgart. Qualifikantin Tamara Korpatsch ist beim hochklassig besetzten Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Die 21-Jährige unterlag der spanischen Weltranglisten-25. Carla Suarez Navarro 2:6, 4:6.

Korpatsch ist Nummer 140 der Welt und nahm erstmals am Porsche Grand Prix teil. Vorjahresfinalistin Laura Siegemund hatte sich mit einem 6:2, 7:6 (7:4) gegen die Chinesin Zhang Shuai für das Achtelfinale qualifiziert und trifft dort auf zweimalige Grand-Slam-Siegerin Swetlana Kusnezowa aus Russland. Die deutsche Nummer eins und Titelverteidigerin Angelique Kerber steht nach einem Freilos in der zweiten Runde und wird am Donnerstag gegen Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien oder die Französin Kristina Mladenovic ins Turnier einsteigen. (dpa)