Frankreich-Rundfahrt

23.07.2018 Carcassonne. Der Showdown in den Pyrenäen beginnt mit der 16. Etappe. Am Dienstag sind zwischen Carcassonne und Bagnères-du-Luchon auf 218 Kilometern vier Anstiege zu meistern. Das Ziel liegt am Ende einer zehn Kilometer langen Abfahrt vom 1292 Meter hohen Col du Portillon.

Der Brite Geraint Thomas liegt nach wie vor mit 1:39 Minuten Vorsprung auf seinen nominellen Kapitän Chris Froome an der Spitze der Gesamtwertung. Der Niederländer Tom Dumoulin (+1:50) rangiert auf dem dritten Platz. Allen drei Spitzenfahrern kommt auch das Zeitfahren am kommenden Samstag an der französisch-spanischen Grenze über 31 Kilometer entgegen. (dpa)