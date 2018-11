Ehemalige Weltklassespielerin

14.11.2018 Warschau. Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin Agnieszka Radwanska beendet nach 13 Wettkampfjahren ihre erfolgreiche Karriere.

"Das war keine leichte Entscheidung, aber ich bin dankbar für so viele spezielle Erinnerungen, darunter 20 WTA-Titel", teilte die 29 Jahre alte Polin mit. Sie sei "nicht länger in der Lage, so zu trainieren und zu spielen, wie ich es gewohnt war".

Sie werde dem Tennis aber nicht ganz den Rücken kehren, versprach Radwanska, die es 2012 bis zur Nummer 2 der Welt schaffte. Nun sei es Zeit "für neue Herausforderungen, für neue Ideen - hoffentlich ebenso aufregende wie jene auf dem Tennisplatz".

Als erste Polin erreichte Radwanska ein Grand-Slam-Einzelfinale - 2012 verlor sie in London das Endspiel gegen Serena Williams. (dpa)