Patriots und Eagles im NFL-Finale

Die Eagles gewannen in Minneapolis als Außenseiter mit 41:33 gegen die New England Patriots.

Bonn. Die Philadelphia Eagles haben nach einer atemberaubenden Partie den Super Bowl gewonnen. Die Eagles schlugen die New England Patriots mit 41:33.

Eigentlich hatte sich bereits das gewohnte Bild abgezeichnet: Die New England Patriots hatten mal wieder in einem Football-Spiel zurückgelegen, und Quarterback Tom Brady schickte sich an, sein Team noch ein weiteres Mal mit einem Comeback zum Sieg zu führen.

Doch nicht im 52. Super Bowl in Minneapolis, dem Finale der US-Profi-Liga NFL. Nicht gegen die Philadelphia Eagles. Denn nachdem die Patriots gut zehn Minuten vor Schluss erstmals in der Partie mit 33:32 in Führung gegangen waren, schlugen die Eagles mit einem Touchdown zum 38:33 zurück.

Aber das Spiel war noch nicht vorbei. Nun warteten alle darauf, dass Brady noch einmal ein Wunder vollbringt. Philadelphia hatte andere Pläne. Die Eagles stahlen dem Patriots-Quarterback den Ball und erhöhten mit einem Field Goal auf 41:33. Doch das Spiel war immer noch nicht vorbei.

Ein letztes Mal kam Brady an den Ball, mit etwa einer Minute Spielzeit verbleibend. Doch auch dieses Mal scheiterte der Superstar mit seinem Team an der gegnerischen Abwehr. Und die Eagles dürfen sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Super-Bowl-Sieger nennen. Verdient.

Super Bowl: New England Patriots - Philadelphia Eagles Foto: Chris O'meara Quarterback Nick Foles gewann mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl.

Foto: Eric Gay Zach Ertz (r) hechtete zum entscheidenden Touchdown für Philadelphia.

Foto: Matt Slocum Am Ende gab es einen Konfettiregen in den Farben der Philadelphia Eagles.

Foto: AP Photo/Frank Franklin II Philadelphia Eagles' Nick Foles hält nach dem Sieg seine Tochter auf dem Arm.

Foto: Mark Humphrey Philadelphias Quarterback Nick Foles betrachtet glücklich die Vince-Lombardi-Trophy. Die Philadelphia Eagles setzten sich in Minneapolis im NFL-Finale überraschend mit 41:33 gegen Titelverteidiger New England Patriots durch und gewannen zum ersten Mal den Super Bowl.

Foto: Chris O'meara/AP/dpa New Englands Rob Gronkowski geht nach dem verlorenen Spiel vom Feld.

Foto: Eric Gay Patriots-Quarterback Tom Brady ließ enttäuscht den Kopf hängen.

Foto: Jeff Roberson Patriots-Quarterback Tom Brady lässt im Super Bowl den Kopf hängen.

Foto: dpa Patriots und Eagles standen sich im Super Bowl gegenüber.

Foto: AP Photo/Frank Franklin II Derek Barnett (links) von den Philadelphia Eagles während des Spiels.

Foto: AP Photo/Eric Gay New England Patriots quarterback Tom Brady (Mitte) während der zweiten Halbzeit des Super Bowls.

Foto: Eric Gay Rodney McLeod Jr. (r) hält New Englands Rob Gronkowski auf.

Foto: Jeff Roberson Die Patriots und die Eagles an der Line of Scrimmage.

Foto: AP Photo/Frank Franklin II Chris Hogan von den New England Patriots jagt dem Ball hinterher.

Foto: AP Photo/Chris O'Meara Rob Gronkowski feiert nach seinem Touchdown.

Durch die Niederlage verpasste der 40-jährige Brady den historischen sechsten Gewinn der Vince-Lombardi-Trophäe. Dies wäre die alleinige Rekordmarke für gewonnene Super Bowls eines Spielers gewesen.

Pure Freude dagegen bei den Mannen in grün. "Ich habe die besten Spieler der Welt, wir haben einen tollen Trainerstab. Und wir haben die besten Fans der Welt", freute sich Eagles-Coach Doug Pederson nach der Partie.

Halbzeitshow beim Super Bowl 2018 Foto: dpa Justin Timberlake während der Halbzeitshow.

Foto: dpa Die Halbzeitshow beim Super Bowl.

Foto: dpa Justin Timberlake bei der Halbzeitshow.

Foto: dpa Der Sänger spielte ein Medley aus seinen größten Hits.

Foto: dpa Justin Timberlake spielte ein Medley seiner größten Hits.

Foto: dpa Justin Timberlake spielte in der Halbzeitshow am Klavier.

Foto: AP Photo/Eric Gay Pink sang vor dem Finale die Nationalhymne.

Foto: AP Photo/Matt York Pink sang vor dem Finale die Nationalhymne.

Quarterback Nick Foles, der eine überragende Partie ablieferte und zum besten Spieler der Partie (MVP) gekürt wurde, meine ironisch: "Das war nur ein weiteres Spiel." Und er ergänzte: "Unglaublich. Wir haben von diesem Moment geträumt. Jetzt ist er da", sagte er sich mit seiner sieben Monate alten Tochter auf dem Arm.

Der 29-jährige Ersatzmann, der für den verletzten Carson Wentz spielte, übertraf auch im Finale alle Erwartungen, warf drei Touchdownpässe und fing dabei als erster Quarterback der Super-Bowl-Geschichte auch einen Touchdown selbst. Damit konnten sich die Eagles im dritten Anlauf das erste Mal die Trophäe für die Sieger sichern. 2005 hatten sich noch die Patriots mit 24:21 gegen Philadelphia durchgesetzt.