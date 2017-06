Rekord-Olympiasieger vs. Hollywood-Legende

Hatte nach den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro seine einzigartige Karriere beendet: US-Schwimmstar Michael Phelps.

17.06.2017 Washington. Allen Menschen ist Michael Phelps davon geschwommen, jetzt will sich der Rekord-Olympiasieger mit einem Weißen Hai messen.

Das spektakuläre Rennen soll in der ersten Folge der Sendereihe "Shark Week" des US-Senders Discovery Channel stattfinden, die am 23. Juli ausgestrahlt wird. Der 23-malige Olympiasieger hatte nach den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro seine einzigartige Karriere beendet.

Der Sender kündigte das Duell als "Great Gold vs. Great White" an, der "erfolgreichste Olympionike der Welt" treffe auf "das effizienteste Raubtier des Ozeans". Wie genau das Duell ausgetragen werden soll, geht aus den Angaben des TV-Senders nicht hervor.

Der Sieger dürfte allerdings schon feststehen: Während Phelps (31) auf eine Höchstgeschwindigkeit von 9,7 km/h kommt, kann ein Weißer Hai bis zu 60 km/h schnell schwimmen.

I was able to do something that I had always wanted to do. Be in a cage and dive with great White sharks !! #bucketlist

Und dennoch: Phelps scheint sich auf das Rennen mit dem weißen Hai zu freuen. Zumindest postete er schon mal ein Foto bei Instagram von einem Besuch beim weißen hai und dem Zusatz, dass er schon immer einmal mit einem solchen Tier tauchen gehen wollte. (sid)