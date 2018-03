WTA-Turnier

Andrea Petkovic ist in Miami nicht mehr im Rennen.

Foto: Mario Houben/CSM via ZUMA Wire

23.03.2018 Miami. Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Miami den Sprung in die dritte Runde verpasst. Die über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommene Darmstädterin verlor gegen die an Nummer 26 gesetzte Australierin Daria Gavrilova mit 6:7 (3:7), 4:6.

Nach 2:11 Stunden verwandelte die 24-Jährige ihren dritten Matchball. Allein der hart umkämpfte erste Satz, in dem Gavrilova schon 3:0 führte, dauerte 72 Minuten. Sie trifft in der dritten Runde auf die an Nummer vier gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina. (dpa)