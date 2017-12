Dritte Weltcup-Station

01.12.2017 Calgary. Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist bei der dritten Weltcup-Station in Calgary über 3000 Meter Fünfte geworden.

Zwei Wochen nach ihrem 33. Weltcupsieg über 5000 Meter in Norwegen lief die 45 Jahre alte Berlinerin im Olympic Oval in 3:59,13 Minuten eine gute Zeit. Die Japanerin Miho Takagi gewann das Rennen in 3:57,09 vor den Niederländerinnen Antoinette de Jong (3:57,78) und Ireen Wüst (3:58,10). "Ich bin richtig zufrieden, das ist mehr als wir erwartet haben", sagte Pechstein der Deutschen Presse-Agentur. "Unter vier Minuten ist Weltklasse". Damit rangiert sie im Gesamtweltcup hinter de Jong an zweiter Stelle.

Im Rennen der B-Gruppe kam die Inzellerin Roxane Dufter (4:03,53) als Siebte ins Ziel, Stephanie Beckert aus (Erfurt) (4:04,44) auf Rang 13. (dpa)