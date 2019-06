ATP-Rasenturnier

Kevin Krawietz und Andreas Mies gehen auch beim Rasenturnier in Halle/Westfalen an den Start.

10.06.2019 Halle/Westfalen. Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies gehen auch beim Rasenturnier in Halle/Westfalen an den Start. Dies gaben die Veranstalter der vom 15. bis 23. Juni stattfindenden Noventi Open am Pfingstmontag bekannt.

Das Köln-Coburger Duo hatte in Paris den ersten deutschen Doppelsieg seit 1937 bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. "Das war ein überragender und sehr sympathischer Auftritt von Kevin und Andreas, eine Werbung für das gesamte deutsche Tennis. Damit erhält unser Doppel-Wettbewerb noch eine zusätzliche Aufwertung", sagte Turnierdirektor Ralf Weber. (dpa)