DEL Wechsel

23.03.2018 Augsburg. Die Augsburger Panther haben die Verträge mit den Verteidigern Arvids Rekis und Simon Sezemsky um ein Jahr bis 2019 verlängert, teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit.

Der 39-jährige Rekis absolvierte bislang 418 DEL-Partien für Augsburg. Seit 2014 ist der ehemalige WM- und Olympiateilnehmer für Lettland schon in Augsburg. Der 24-jährige Sezemsky verbuchte in der abgelaufenen Saison mit vier Toren und drei Vorlagen seine ersten Scorerpunkte in der DEL. Die Augsburger, die in dieser Saison die Playoffs verpassten, haben sich von gleich sieben Spielern getrennt.

Die Krefeld Pinguine haben Chad Costello für die kommende Saison in der DEL verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 31 Jahre alte Außenstürmer vom Liga-Rivalen Iserlohn Roosters nach Krefeld. Zudem konnten die Pinguine den Vertrag mit dem schwedischen Angreifer Greger Hanson für die nächste Spielzeit verlängern.

Die Iserlohn Roosters haben Alexej Dmitriew als ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Laut Vereinsmitteilung unterzeichnete der 32 Jahre alte Angreifer einen Vertrag bis 2020. Dmitriew wechselt vom Liga-Rivalen Düsseldorfer EG zu den Iserlohnern, für die der gebürtige Weißrusse bereits ab 2005 für zwei Jahre aktiv war. (dpa)