Weltcup in Los Angeles

27.02.2017 Los Angeles. Olympiasiegerin Kristina Vogel eilt im Bahnrad-Weltcup weiter von Sieg zu Sieg. Die Erfurterin gewann in Los Angeles nach dem Keirin- auch den Sprint-Wettbewerb.

Vogel setzte sich im Finale mit 2:0 Läufen gegen Europameisterin Ljubow Basowa aus der Ukraine durch. Erst in der Vorwoche hatte Vogel beim Weltcup in Cali drei Siege eingefahren. Platz sechs belegte die vierfache Junioren-Weltmeisterin Emma Hinze aus Cottbus. Im Teamsprint der Männer unterlag Deutschland mit der neu formierten Mannschaft mit Erik Balzer (Cottbus), Max Niederlag (Chemnitz) und Eric Engler (Cottbus) in 43,974 Sekunden im Finale gegen Weltmeister Neuseeland (43,710). Nächste Station sind die Weltmeisterschaften vom 12. bis 16. April in Hongkong. (dpa)