Caster Semenya hat das 800-Meter-Rennen in Stanford gewonnen.

30.06.2019 Stanford. Unbeirrt vom Dauerstreit mit dem Leichtathletik-

Die 28 Jahre alte Südafrikanerin gewann beim Diamond-League- Meeting in Stanford (US-Bundesstaat Kalifornien) das 800-Meter-Rennen in 1:55,70 Minuten. Semenya blieb damit auch im 31. Finale über zwei Stadionrunden seit September 2015 unbesiegt. Die zweitplatzierte US-Amerikanerin Ajee Wilson (1:58,36) hatte gut zweieinhalb Sekunden Rückstand.

Stanford war der erste Start Semenyas über 800 Meter seit Doha am 3. Mai. Am diesjährigen Schauplatz der WM (27. September bis 6. Oktober) hatte sie in 1:54,98 Minuten die nun weiter gültige Jahresweltbestzeit aufgestellt. Den Weltrekord über 800 Meter hält die Tschechin Jarmila Kratochvilova (1:53,28 Minuten) bereits seit Juli 1983 - es ist der älteste der Leichtathletik.

Semenya wollte in Stanford ursprünglich die 3000 Meter laufen, hatte sich dann aber für ihre Paradestrecke entschieden. Im Streit um erhöhte Hormonwerte hatte sie am 31. Mai einen Teilerfolg errungen. Das Schweizerische Bundesgericht setzte die Regel der IAAF vorübergehend außer Kraft, in der Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen festgesetzt wurden. Damit darf die Südafrikanerin bis auf weiteres auch wieder auf Strecken zwischen 400 Metern und einer Meile (1609 Meter) antreten. (dpa)