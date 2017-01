18.01.2017 Saloniki. Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League gute Chancen auf ein Freilos in der ersten Playoffrunde.

Der Bundesligist gewann am vorletzten Spieltag der Gruppe C beim griechischen Club PAOK Saloniki mit 82:79 (37:30) und kann weiterhin Hoffnungen machen, als einer der drei besten Gruppenzweiten neben den Tabellenführern erst in der zweite Playoffrunde einzusteigen. Für die erste K.o.-Runde hatten sich die Baskets bereits qualifiziert. Beim Sieg in Saloniki waren Rickey Paulding und Dirk Mädrich mit 15 Punkten beste Werfer bei den Oldenburgern. (dpa)