28.02.2017 Oldenburg. Die EWE Baskets Oldenburg haben im Achtelfinale der Basketball-Champions-League eine gute Ausgangsposition verpasst. Die Niedersachsen trennten sich im Hinspiel vom türkischen Club Banvit Bandirma mit 82:82 (41:35). Das Rückspiel findet am 7. März (18.00 Uhr) in Bandirma statt.

Vor 2267 Zuschauern in Oldenburg verpassten die Baskets ein besseres Ergebnis, weil die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic vor allem in der Schlussphase die Distanzschützen der Gäste nicht in den Griff bekam. Bei Oldenburg überzeugte Chris Kramer mit 19 Punkten. (dpa)