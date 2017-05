Köln. Die Kölner Haie und Marcel Ohmann gehen getrennte Wege. Verein und Angreifer lösten den Vertrag in Einvernehmen auf.

Von Simon Bartsch, 02.05.2017

Die Kölner Haie arbeiten weiter mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wie der Verein am Mittag bekannt gab, verlässt Marcel Ohmann den KEC. Demnach haben die Haie und der Angreifer im Einvernehmen den Vertrag aufgelöst. „Marcel ist bei uns in der vergangenen Saison aus der Rotation gerutscht, hat sich aber zu jeder Zeit vorbildlich verhalten", so Haie-Sportdirektor Mark Mahon. "Für seine sportliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Nach Torsten Ankert ist Ohmann somit das zweite Eigengewächs, das die Haie zur kommenden Spielzeit verlässt. Der 26-jährige Angreifer spielte seit 2004 mit einem Jahr Unterbrechung für den KEC. In der Saison 2008/2009 gab er sein Debüt in der DEL. Für die Haie stand er in 349 Spielen auf dem Eis. „Ich habe fast meine ganze bisherige Karriere in Köln verbracht, daher wird der KEC für mich immer ein besonderer Verein bleiben", sagte Ohmann. "Jetzt ist es Zeit für einen Wechsel und eine neue Herausforderung. Ich habe zuletzt nicht mehr das Vertrauen gespürt, möchte aber wieder regelmäßig zum Einsatz kommen."