02.07.2018 Mannheim. Trainer Pavel Gross will mit seinem neuen Club Adler Mannheim seinen ersten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga gewinnen.

"Oh ja", sagte er auf die Frage, ob er nach drei Vize-Meisterschaften mit seinem bisherigen Club Grizzlys Wolfsburg Lust hätte, die Playoff-Finalserie in der DEL auch mal für sich zu entscheiden. "Uns sind die Erwartungen hier bekannt. Wir sind geholt worden, um etwas zu gewinnen", erklärte der 50-Jährige für sich und sein Trainerteam. Meister waren die Adler zuletzt 2015, in der vergangenen Saison schieden sie wie die Wolfsburger im Halbfinale aus. (dpa)