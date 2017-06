Zuschlag für Calgary

Die Rodel-WM 2021 wird nicht in Oberhof stattfinden.

17.06.2017 Constanta. Die Hoffnungen Oberhofs auf die Ausrichtung der Rennrodel-WM im Jahr 2021 sind geplatzt. Calgary bekam auf dem Kongress des Weltverbandes FIL im rumänischen Constanta den Zuschlag für die 50. WM.

Die Olympia-Stadt von 1988 setzte sich laut FIL-Mitteilung mit 20 zu 15 Stimmen gegen das Wintersportzentrum in Thüringen durch. Die Bahn in Calgary wird im Frühjahr 2018 für etwa zehn Millionen kanadische Dollar (umgerechnet rund 6,7 Millionen Euro) modernisiert. Die kanadische Stadt ist damit zum dritten Mal nach 1993 und 2001 Schauplatz einer FIL-WM.

Oberhof hatte die Welt-Titelkämpfe bisher dreimal - 1973, 1985 und 2008 - ausgerichtet. Nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang finden die nächsten Rennrodel-Weltmeisterschaften in Winterberg (2019) und in Sotschi (2020) statt. (dpa)