Playoffs in der NFL

Matt Ryan von den Atlanta Falcons will in den Super Bowl einziehen.

21.01.2017 Bonn. Im Halbinfale der National Football League (NFL) treffen am Sonntag die Atlanta Falcons auf die Green Bay Packers und die New England Patriots auf die Pittsburgh Stellers. Was wir von den beiden Spielen erwarten dürfen.

Ein oft zitiertes Sprichwort im US-Sport besagt, dass der Angriff Spiele gewinnt, die Verteidigung Meisterschaften. So wie beim Super Bowl 2016, als sich mit den Denver Broncos das Team mit der besten Verteidigung den Titel der National Football Liga (NFL) sicherte. In diesem Jahr wird das anders sein. Denn beim Finale in Houston, das in der Nacht zu Montag, 6. Februar, ausgetragen wird, wird eine Mannschaft stehen, die sich über den Angriff definiert.

So viel steht vor den Halbfinals fest, in denen an diesem Sonntag die Atlanta Falcons auf die Green Bay Packers treffen (21.05) und die New England Patriots die Pittsburgh Steelers empfangen (Montag, 0.40 Uhr). Denn alle vier Mannschaften haben Quarterbacks, die ihre Teams mit Leichtigkeit zu mehr als 30 Punkten in einem Spiel führen können.

Mehr noch: Tom Brady (Patriots), Aaron Rodgers (Packers) und Ben Roethlisberger (Steelers) gehören zu den besten ihres Fachs, haben in den vergangenen Jahren die Liga dominiert und jeweils mindestens einen Super Bowl gewonnen. Und dann ist da noch Matt Ryan (Falcons). Der 31-Jährige hat immer mal wieder sein Potenzial angedeutet, es aber nie konstant abgerufen. Bis zu dieser Saison. Da lenkte er den explosivsten Angriff der Liga, führte sein Team zu im Schnitt mehr als 30 Punkten pro Spiel und könnte zu Recht zum wertvollsten Akteur der Spielzeit (MVP) gewählt werden.

Kurzum: Das Play-off-Wochenende in der NFL verspricht ein punktereiches zu werden, mit vielen Highlights für Freunde des Offensivspektakels. Auch weil die Mannschaften zur rechten Zeit in Topform sind: Seit Mitte November haben die vier Clubs von ihren zusammen genommen 34 Spielen 31 erfolgreich bestritten.

Und wer zieht am Ende in den Super Bowl ein? Vielleicht die Mannschaften, deren Verteidigung das Angriffsfeuerwerk des Gegners zumindest etwas eindämmen kann.

(Marcel Wolber)