Basketball-Profiliga

17.03.2018 Toronto. Basketball-Star Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks eine Überraschung bei den Toronto Raptors knapp verpasst.

Die Mannschaft des Würzburgers verlor beim derzeit zweitbesten Team der nordamerikanischen Profiliga NBA nach Verlängerung mit 115:122 (106:106, 60:54) und verspielte einmal mehr in dieser Saison kurz vor Schluss eine Führung beim Tabellenführer der Eastern Conference.

"Die Jungs hatten die ganze Zeit den Fuß auf der Pedale und haben dagegengehalten", lobte Mavs-Trainer Rick Carlisle sein Team dennoch. Nowitzki kam in 24 Minuten Spielzeit auf acht Punkte, Maxi Kleber verwandelte während seines siebenminütigen Einsatzes einen von zwei Freiwürfen. Harrison Barnes (27 Punkte) traf für die Texaner am besten.

Ohne den verletzten Nationalspieler Daniel Theis gewannen die Boston Celtics bei den Orlando Magic mit 92:83 (48:31) und festigten mit einer Bilanz von 47:22-Siegen den zweiten Platz im Osten. Auch ohne Topstar Kyrie Irving hatte der NBA-Rekordmeister keine Probleme mit den Gastgebern und hatte mit Greg Monroe und Terry Rozier (beide jeweils 17) die erfolgreichsten Schützen.

Unterdessen ist der ehemalige Bundesliga-Profi Theis nach seinem Meniskuseinriss im Knie erfolgreich operiert worden, teilten die Celtics mit. Der Eingriff wurde im New England Baptist Hospital von Boston vorgenommen. Das Team erwartet ihn in der Saisonvorbereitung wieder zurück. Theis hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonntag beim 97:99 gegen die Indiana Pacers zugezogen. (dpa)