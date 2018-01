26.01.2018 Taipeh. Die nordkoreanischen Paarläufer Ryom/Kim stehen bei der wenig beachteten Vier-Kontinente-Meisterschaft in Taipei im Rampenlicht. Sportlich zeigen die Läufer, dass sie etwas drauf haben und gewinnen mit Bronze die erste Medaille für ihr Land.

Nach der Kür bei der Vier-Kontinente-Meisterschaft in Taipeh wischte sich die nordkoreanische Paarläuferin Ryom Tae-Ok Tränen aus den Augen, denn sie war beim Doppel-Axel gestürzt.

Doch schon wenig später konnte die 18-Jährige wieder strahlen: Sie und ihr Partner Kim Ju-Sik holten die Bronzemedaille bei der Meisterschaft, die als Gegenstück zur Europameisterschaft betrachtet wird. Damit gewannen die Asiaten die erste Medaille für ihr Land bei einem offiziellen Wettbewerb der Internationalen Eislauf-Union (ISU).

Für kein anderes Paar war das Interesse größer bei diesem Wettbewerb, den Topläufer wie die Weltmeister Sui Wenjing/Han Cong aus China wegen der Vorbereitung auf die Winterspiele links liegen ließen. Ryom und Kim gaben ein TV-Interview nach dem anderen, in der Pressekonferenz beantworteten sie Fragen im Blitzlichtgewitter, während die US-Paare Tarah Kayne/Danny O’Shea und Ashley Cain/Timothy Leduc auf Platz eins und zwei nur Nebensache waren.

Die Nordkoreaner meisterten den Medienrummel mit erstaunlicher Gelassenheit und lächelten freundlich in jede Kamera, ja schienen die Aufmerksamkeit sogar zu genießen. Auf dem Eis gingen sie ebenfalls aus sich heraus, ob im Kurzprogramm zu dem Beatles Song "A Day in The Life" oder in der Kür zu dem französischen Lied "Je ne suis qu'une chanson".

"Nach dem Kurzprogramm waren wir auf Platz vier, das fand ich sehr schade und hoffte, dass wir es in der Kür besser machen können. Als wir Dritte wurden und die Medaille bekommen haben, war ich sehr glücklich", kommentierte Ryom. "Die Vier-Kontinente-Meisterschaft war eine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele für uns", ergänzte ihr 25 Jahre alter Partner. "Bei den Spielen wollen wir das tun, was wir im Training machen und hoffen, dass wir unsere Punktzahlen verbessern können. Wir erwarten keine Medaille, sondern nur, dass wir uns verbessern und uns selbst herausfordern".

Im Sommer durfte das Paar nach Kanada und bereitete sich bei Bruno Marcotte, dem Trainer der zweimaligen Weltmeister Meagan Duhamel/Eric Radford, auf die Olympia-Qualifikation in Oberstdorf vor. Die Quali schaffte das Paar im September, danach aber verschwand es von der Bildfläche und der Verband bestätigte nicht die Teilnahme an den Spielen bis zu einer Deadline im Oktober. Daher kommen Ryom/Kim nun nur dank einer Wildcard nach Pyeongchang, obwohl sie sich als einzige nordkoreanische Athleten sportlich qualifiziert hatten.

Aus Nordkorea kamen immer mal wieder Eiskunstläufer, die auch bei Winterspielen starteten. Doch eine Medaille bei einer ISU-Meisterschaft gewann noch keiner. Marcotte hatte es bereits im Herbst prophezeit: "Sie arbeiten hart, sind unglaublich wissensdurstig und haben das Potenzial, Medaillen zu gewinnen."

Die Meisterschaft in Taipeh war nicht nur sportlich eine gute Vorbereitung auf die Spiele für Ryom/Kim, die auch in Südkorea garantiert viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. (dpa)