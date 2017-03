Pechstein nur Neunte

11.03.2017 Stavanger. Mit einem Podestplatz über 1000 Meter hat sich Eisschnellläufer Nico Ihle beim Weltcupfinale für sein schwächeres Rennen über 500 Meter entschädigt.

Der Chemnitzer Sprinter wurde in Stavanger in 1:09,42 Minuten Dritter hinter dem Niederländer Kjeld Nuis, der in 1:08,76 Minuten gewann, und dem zweitplatzierten Kanadier Vincent De Haitre (1:09,28). Der Inzeller Joel Dufter kam in 1:09,77 Minuten auf Rang acht.

In der Gesamtwertung verpasste Ihle mit 390 Punkten knapp den Sprung auf Rang drei und blieb Fünfter hinter dem Niederländer Kai Verbij (394) und dem Norweger Havard Holmefjord Lorentzen (391). Den Gesamtsieg holte sich Nuis, der bei vier Starts vier Siege landete, vor De Haitre.

Über 500 Meter war Ihle zuvor nur Sechster geworden, der WM-Zweite fiel vor dem dem abschließenden Sprint am Sonntag damit in der Gesamtwertung vom dritten auf den sechsten Rang zurück.

Patrick Beckert hat den Sprung auf das Podest verpasst. Der Erfurter Langstreckler kam im 5000-Meter-Rennen beim Weltcupfinale in Stavanger in 6:23,01 Minuten nicht über den siebten Platz hinaus. Beckert fiel somit in der Gesamtwertung noch vom vierten auf den fünften Rang zurück.

Das letzte Rennen des Winters gewann in Abwesenheit von Weltmeister Sven Kramer dessen niederländischer Landsmann Jorrit Bergsma in 6:17,74 Minuten. Damit holte sich der 10 000-Meter-Olympiasieger auch souverän zum vierten Mal den Gesamt-Weltcup auf den langen Strecken.

Claudia Pechstein hat den Podestplatz im Gesamtweltcup der Eisschnellläufer auf den langen Strecken verfehlt. Zum Saisonausklang lief die 45 Jahre alte Berlinerin im norwegischen Stavanger die 3000 Meter nach einem Infekt in 4:09,47 Minuten und musste auf Platz neun am Samstag auch der Berliner Rivalin Bente Kraus als Siebter (4:07,92) den Vortritt lassen.

Im Gesamtweltcup landete Pechstein, die zwischen 2001 und 2004 dreimal den Cup gewann, auf Rang fünf, Bente Kraus wurde Siebte. Zum elften Mal in Serie gewann die Tschechin Martina Sablikova die Trophäe. Sie gewann auch das Weltcupfinale in 4:04,21 Minuten vor den Niederländerinnen Antoinette de Jong und Melissa Wijfje.

Die deutschen Eisschnellläuferinnen sind nicht über den vierten Rang in der Teamverfolgung hinausgekommen. Japans Frauen siegten in 3:00,60 Minuten klar vor den Niederlanden (3:02,42) und Russland (3:02,93) sowie dem deutschen Team (3:03,93), das damit auf dem vierten Rang der Gesamtwertung unter zehn Mannschaften blieb. Den Gesamtsieg holte sich mit 430 Zählern Japan vor den punktgleichen Niederländerinnen, Russland (384) und Deutschland (340). Beim Weltcupfinale waren nur die vier besten Teams dieses Winters am Start. (dpa)