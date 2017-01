32 Schüsse abgewehrt

Starker Rückhalt der New York Islanders: der deutsche Torhüter Thomas Greiss.

16.01.2017 New York. Der deutsche Eishockey-Torhüter Thomas Greiss hat die New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit einer starken Leistung zum Sieg geführt.

Die Islanders, bei denen auch der deutsche Verteidiger Dennis Seidenberg zum Einsatz kam, gewannen am Montag mit 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) gegen die Boston Bruins. Greiss wehrte dabei starke 32 Schüsse ab. Nikolay Kulemin mit zwei Toren, Josh Bailey und Jason Chimera trafen für die Gastgeber. (dpa)