15.02.2017 St. Moritz. Felix Neureuther hat nach seiner bei der Ski-WM in St. Moritz erlittenen Rückenblessur wieder leicht trainiert und darf auf einen Start im Riesenslalom hoffen. Ob der 32-Jährige am Freitag antreten kann, will er erst am Renntag entscheiden. Das gab der Deutsche Skiverband bekannt.

Neureuther hatte sich am Dienstag beim Team-Event am Rücken verletzt. Der Routinier berichtete nach dem Aus in der ersten Runde, dass es ihm in seinem Lauf "in den Rücken eingeschossen" sei. Es handelt sich um eine Muskelverletzung im Bereich der Lendenwirbelsäule. Neureuther lässt die Blessur physiotherapeutisch behandeln. (dpa)