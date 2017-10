02.10.2017 Kiel. Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff wechselt nach Ablauf seines Vertrags beim THW Kiel zum polnischen Rekordmeister Vive Kielce.

Der 26 Jahre alte THW-Schlussmann wurde bei einer Pressekonferenz seines künftigen Vereins vorgestellt. "Das ist ein unglaubliches Projekt in Kielce. Mit dieser starken Mannschaft will ich spielen und Erfolge einfahren", sagte der Europameister und ergänzte: "Hier wird Handball mit Herzblut gemacht. Das ist eine Mannschaft, mit der ich sehr viel Spaß haben kann." In Kielce soll er einen Vierjahresvertrag erhalten.

Der THW Kiel bedauerte Wolffs Wechsel. "Wir hätten den Vertrag mit Andi Wolff gerne über 2019 hinaus verlängert, er hat sich jedoch für einen anderen Weg nach Ablauf seines Vertrages beim THW Kiel entschieden", sagte THW-Geschäftsführer Thorsten Storm.

Wolff steht seit Sommer 2016 beim THW Kiel unter Vertrag. Dieser endet im Sommer 2019. Beobachter gehen davon aus, dass der deutsche Nationaltorhüter schon nach Ablauf dieser Saison wechseln wird. In dem Fall können die Kieler eine Ablösesumme verlangen. Als Nachfolger für den 26-Jährigen ist Ex-Nationaltorwart Johannes Bitter vom TVB 1898 Stuttgart im Gespräch.

Der Kieler Torwart hatte bereits in den vergangenen Monaten Unzufriedenheit in Kiel geäußert. Sein Vertrag mit dem THW war bereits vor seinen starken Leistungen beim EM-Gewinn geschlossen worden. Beim THW absolvierte er bislang 70 Spiele. (dpa)