Eishockey-Spiel gegen die Slowakei

Köln. Mit 3:2 gewann am das deutsche Nationalteam das Spiel gegen die Slowakei und befindet sich damit auf Viertelfinalkurs.

Von Martin Sauerborn, 10.05.2017

Wenn es in einer Mannschaft nicht richtig laufen will, hilft in den meisten Fällen die Leistung eines Einzelnen. Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft wollte in ihrem vierten Gruppenspiel bei der WM gegen die Slowakei tatsächlich nicht viel gelingen. Sie zitterte sich nach regulärer Spielzeit zunächst zu einem Remis gegen die Slowakei. Als die fünfminütige Verlängerung ebenfalls torlos geblieben war, musste das Penaltyschießen entscheiden. Da kommt es auf den Einzelnen an und der hieß Dominik Kahun. Der 21-Jährige vom deutschen Meister EHC München traf als einziger und sicherte seinem Team beim 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) zwei wichtige Punkte im Kampf um ein Viertelfinalticket.

Natürlich stellte sich die Frage, wie die deutsche Mannschaft den Ausfall zwei ihrer besten Stürmer verkraftet. Der verletzte NHL-Profi Tobias Rieder (Riss der Syndesmose) humpelte durch die Arena und Patrick Hager brummte den ersten Teil seiner Sperre ab. Der Weltverband IIHF hatte den Center der Kölner Haie nach seinem Foul am Montag gegen den Russen Andrei Mozyakin für zwei Partien aus dem Verkehr gezogen. Marco Sturm ging kein Risiko und meldete den Mannheimer David Wolf als Stürmer nach. Der Bundestrainer kann damit nur noch einen Feldspieler aus der NHL zur WM holen.

Anstatt durch die Ausfälle zusammenzurücken, boten die Deutschen erst einmal ihr schlechtestes Drittel dieser Weltmeisterschaft. Gegen die bislang größte Enttäuschung des Turniers aus der Slowakei fehlte es dem Team um Kapitän Christian Ehrhoff an Tempo, Zug zum Tor, Selbstbewusstsein und eigentlich an allem, was einen WM-Gastgeber auszeichnen sollte.

Schneller Wechsel

Wie es um das Nervenkostüm des deutschen Teams bestellt war, drückte dann Thomas Greiss aus. Beim 2:1-Auftaktsieg gegen die USA gefeierter Held, verließ der Torwart des NHL-Clubs New York Islanders nach nicht einmal zehn Minuten das Eis und machte Platz für Danny Aus den Birken. Unmittelbar zuvor hatte der 31-Jährige einen haltbaren Kullerpuck von Tomas Matousek zum 0:1 kassiert. Eine Verletzung war nicht auszumachen, es machte den Anschein, als habe sich Greiss selbst ausgewechselt. Vielleicht war er nach 13 Gegentoren gegen Schweden und Russland auch einfach genervt, dass es schon wieder hinter ihm eingeschlagen hatte.

Der Doppelschock aus Gegentor und Torwartwechsel lähmte die Deutschen kurzzeitig vollends. Marcel Hascak hätte das nutzen müssen, traf aber freistehend nur den Pfosten (11.). Auch in Überzahl brachte die DEB-Auswahl gar nichts zustande (14.). So blieb ein Solo von Felix Schütz die einzig nennenswerte Torchance (19.).

Statistik Eishockey Deutschland gegen Slowakei Deutschland Greiss (10. Aus den Birken); D. Seidenberg, Müller; Reul, Ehrhoff; Abeltshauser, Hördler; Krueger; Reimer, Tiffels, Ehliz; Macek, Kahun, Y. Seidenberg; Plachta, Fauser, Wolf; Kink, Schütz, Gogulla.

SR. Fonselius (Finnland)/Iverson (Kanada)

Zuschauer 17.647

Tore 0:1 Matousek (9:23), 0:2 Hudacek (21:58), 1:2 Reimer (36:11/Ehrhoff, Kahun, PP1), 2:2 Ehliz (36:38/D. Seidenberg, Müller), 3:2 (65:00/Penalty)

Strafminuten Deutschland 4; Slowakei 4

Es konnte im zweiten Drittel nur besser werden - wurde es aber nicht. Vielmehr lenkte Aus den Birken gleich mal einen harmlosen Pass von Libor Hudacek zum 0:2 ins eigene Tor (22.). Die nicht gerade übermächtigen Slowaken wussten gar nicht wie ihnen geschah. Aus den Partien gegen die Außenseiter Italien, Lettland und Dänemark hatte der Weltmeister von 2002 gerade einmal drei Punkte gesammelt und nun eine 2:0-Führung gegen die Hausherren. Die Deutschen versuchten irgendwie ins Spiel zu finden. Nach einer Druckphase mit Chancen im Sekundentakt zur Mitte des Spiels benötigten sie eine Überzahl, in der Patrick Reimer zum 1:2 einnetzte (37.). Nur 27 Sekunden später waren die 36 gruseligen Minuten davor erst einmal vergessen. Yasin Ehliz tunnelte Julius Hudacek im slowakischen Tor zum 2:2. So schnell kann es im Eishockey gehen.

Nun sprach das Meiste für Deutschland, die zwei Tagge Pause hatten, während die Slowaken erst am Vorabend nach Penaltyschießen 3:4 den Dänen unterlagen. Von mehr Kraft oder irgendwelchen anderen Vorteilen war im Schlussabschnitt aber nichts zu sehen. So tat sich nichts, bis Dominik Kahun seinen Penalty verwandelte.