Pöbeln, Beleidigungen, Sperre

23.04.2017 Constanta/London. Im Fed-Cup-Spiel in Rumänien wurde der Sport zur Nebensache. Ilie Nastase, einst erfolgreicher Tennisspieler, sorgte als Teamchef der Gastgeber für solch skandalöse Aufruhr, dass der Weltverband ermittelt. Ein diskriminierender Spruch zielte auf Serena Williams.

Seine schlechten Manieren auf dem Tennisplatz waren schon gefürchtet, als er noch aktiver Spieler war. Mit 70 Jahren und als Kapitän des rumänischen Fed-Cup-Teams hat Ilie Nastase nun gleich für mehrere Eklats gesorgt und die Tennis-Welt geschockt.

Erst benahm er sich mit einem Spruch über Serena Williams' ungeborenes Baby daneben. Am Sonntag durfte der Rumäne dann in der Relegationspartie der Weltgruppe II gegen Großbritannien nicht mehr auf der Anlage auftauchen, weil er nach Pöbeleien und unsportlichem Verhalten gesperrt und ihm die Akkreditierung entzogen worden war.

Nastase, einst erste Nummer eins der Weltrangliste, war immer noch aufgebracht, als er am Samstag in Kapuzenpulli, dicker Weste und Sonnenbrille die Treppe hochstieg. Zweimal war er offiziell verwarnt worden, dann schickte ihn Schiedsrichter Andreas Egli auf die Tribüne. Später wurde er aus dem Stadion verbannt. "Seine Akkreditierung wurde entzogen, und er wird in der Begegnung keine weitere Rolle mehr spielen. Die ITF hat Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen", schrieb der Tennis-Weltverband nach den Vorfällen in der rumänischen Hafenstadt Constanta in einer Stellungnahme.

Die Pöbeleien durch Nastase und rumänische Zuschauer gingen soweit, dass die britische Top-Ten-Spielerin Johanna Konta mitten im Match weinend den Platz verließ. 25 Minuten dauerte die Unterbrechung, dann glich Konta mit einem Sieg gegen Sorana Cirstea aus. "So etwas sollte niemand durchmachen", sagte Konta der BBC. Der Stand von 1:1 nach dem ersten Tag war angesichts des Skandals um den einstigen Doppelpartner von Ion Tiriac eine Nebensache.

Zusammen mit Tiriac hatte Nastase Rumänien auf die Landkarte des Tennis-Sports gebracht. In die Geschichte ging er als erste Nummer eins der Welt und einer der bekanntesten Sportler seines Landes ein. Im Einzel wurde Nastase 1972 US-Open-Sieger, gewann 1973 die French Open und war viermal Masters-Sieger. Die ATP hat 58 Titel im Einzel und 45 im Doppel gezählt. Nastase war als rabiater Draufgänger bekannt. 1975 verließ der US-Amerikaner Arthur Ashe den Platz, weil er sich die Beschimpfungen des Gegners nicht mehr anhören wollte.

Aktuell ermittelt die ITF nicht nur wegen des Eklats während der Fed-Cup-Partie, sondern auch wegen "diskriminierender und beleidigender" Sprache gegenüber der dunkelhäutigen Serena Williams. Die 35-Jährige, seit Ende des vergangenen Jahres mit Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt, erwartet ihr erstes Kind. Nastase soll am Rande einer Fed-Cup-Pressekonferenz unpassend kommentiert haben: "Mal sehen, was es für eine Farbe hat. Schokolade mit Milch?" Das sei ein Spaß gewesen, sagte Nastase.

Die britische Teamchefin Anne Keothavong soll er zudem bei einem offiziellen Essen nach ihrer Zimmernummer gefragt haben. Eine Journalistin der britischen Nachrichtenagentur PA beschimpfte er minutenlang im Pressezentrum wegen der Berichterstattung über den Spruch zu Williams' Schwangerschaft. "Warum haben Sie das geschrieben? Sie sind dumm, Sie sind dumm", soll der 70-Jährige geschrien haben. Bis Sonntagmittag entschuldigte sich Nastase nicht bei der Reporterin, wie PA der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. (dpa)