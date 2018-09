Knie mit Schmerzen

08.09.2018 New York. Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat nach seiner Aufgabe im Halbfinale der US Open auch seine Teilnahme am Davis-Cup-Halbfinale am kommenden Wochenende abgesagt.

Für den am Knie verletzten Spanier nominierte Teamkapitän Sergi Bruguera Albert Ramos für die Partie gegen Titelverteidiger Frankreich in Lille nach.

Nadal hatte tags zuvor bei dem Grand-Slam-Turnier in New York im Halbfinale gegen den Argentinier Juan Martin del Potro wegen Schmerzen am rechten Knie aufgeben müssen. (dpa)