05.01.2017 PARIS. Nach seinem Rennrad-Rekord in der Altersklasse ab 105 Jahren will der Franzose Robert Marchand so schnell wie möglich wieder in die Pedale treten.

Er wolle auf den Heimtrainer in seiner Wohnung am Rand von Paris zurückkehren, damit seine Beine nicht einrosten, sagte der 105-Jährige am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP an ihrem Sitz in der französischen Hauptstadt.

In seinem Alter könne er sich keine Pause leisten, sagte Marchand weiter: "Wer rastet, ist verloren". Abgesehen von ein "wenig Kreuzschmerzen" gehe es ihm einen Tag nach seiner sportlichen Spitzenleistung gut, sagte er weiter.

Der im November 1911 geborene und nur 1,50 Meter große Hobbyfahrer hatte am Mittwoch auf einer Radrennbahn bei Paris mit knapp 23 Kilometern in einer Stunde einen Weltrekord aufgestellt.

Einen bereits bestehenden Rekord musste er dabei nicht brechen: Die Alterskategorie ab 105 Jahren wurde eigens für ihn geschaffen. Die Bestmarke - 22,547 Kilometer in sechzig Minuten - muss nun noch vom Radsport-Weltverband UCI bestätigt werden. (afp)