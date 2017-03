30.03.2017 Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL wird erstmals zwei Saison-Vorbereitungsspiele in China austragen.

Die Vancouver Canucks und die Los Angeles Kings absolvieren vor Beginn der Spielzeit 2017/18 am 21. September in Shanghai und zwei Tage später in Peking zwei sogenannte Pre-Season-Matches. "Dies ist ein historischer Moment für die National Hockey League. Ich bin stolz darauf, die NHL China Games 2017 anzukündigen", erklärte NHL-Commissioner Gary Bettman in der chinesischen Hauptstadt.

Die Liga möchte auf dem als lukrativ angesehen chinesischen Markt Fuß fassen. Und die Asiaten wollen bis zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking bis zu 300 Millionen Menschen für den Wintersport begeistern.

Auch die NHL hat großes Interesse, seine Top-Stars in fünf Jahren bei Olympia spielen zu lassen. Dafür muss Bettman allerdings seine Zusage abgeben, die nächste NHL-Saison für die kommenden Winterspiele 2018 im für die Liga wenig ertragreichen koreanischen Pyeongchang zu unterbrechen. "Wenn sie nicht nach Korea gehen, wird es sehr schwer für sie, nach Peking zu kommen", kündigt Weltverbands-Präsident René Fasel an. Eine Entscheidung wird bis Ende April erwartet. (dpa)