Nach Augenverletzung

19.10.2017 Edmonton. Deutschland Eishockey-Star Leon Draisaitl steht bei den Edmonton Oilers vor der Rückkehr in den Kader.

Der Kölner zog sich in der vergangenen Woche gegen die Winnipeg Jets (2:5) eine Augenverletzung mit Symptomen einer Gehirnerschütterung zu und verpasste in der nordamerikanischen Profiliga NHL zwei Partien der Oilers. "Es geht ihm besser. Er wird wahrscheinlich nicht am Donnerstag in Chicago spielen, aber es gibt eine Chance, dass er in Philadelphia oder Pittsburgh mitwirken kann", erklärte Edmontons Trainer Todd McLellan am Mittwoch (Ortszeit). Die Kanadier kamen mit einem Sieg aus vier Spielen schlecht aus den Startlöchern. (dpa)