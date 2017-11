Eishockey-Profiliga

13.11.2017 Washington. Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers die zweite Niederlage in Serie in der nordamerikanischen Profiliga NHL kassiert.

Bei den Washington Capitals verlor der fünffache Stanley-Cup-Gewinner mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) nach Penaltyschießen und bleibt in der Western Conference mit sechs Siegen aus 17 Begegnungen Vorletzter. Die Capitals, die ohne Torhüter Philipp Grubauer antraten, feierten den zehnten Erfolg in dieser Spielzeit.

Die Oilers-Führung durch Jujhar Khaira (42. Minute) in der regulären Spielzeit glich Dmitrj Orlow nach 46 Minuten für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt aus. Im Penaltyschießen traf lediglich T.J. Oshie, während Draisaitl neben vier weiteren Profis seinen Versuch verschoss. "Wir schaffen es einfach nicht zu treffen. Dennoch war das heutige Spiel der beste Auftritt in den vergangenen vier Auswärtsspielen", kommentierte Edmontons Trainer Todd McLellan die Niederlage.

Ohne Verteidiger Korbinian Holzer unterlagen die Anaheim Ducks den Tampa Bay Lightning mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). In einem spektakulären Spiel gewannen die New Jersey Devils mit 7:5 (2:4, 4:1, 1:0) bei den Chicago Blackhawks. Die Devils wendeten damit einen 1:4-Rückstand noch zum Erfolg. New Jerseys Miles Wood traf dreimal. (dpa)