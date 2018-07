Deutsches Duo bei den Oilers

17.07.2018 Köln. Deutschlands Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat sich erfreut über das kommende Zusammenspiel mit Tobias Rieder in der neuen NHL-Saison bei den Edmonton Oilers gezeigt.

"Es ist schon etwas Besonderes, mit einem Deutschen in der NHL zusammenzuspielen und in der Kabine auch mal Deutsch miteinander quatschen zu können", sagte der Nationalspieler der Zeitschrift "Eishockey News". "Aber nicht nur in der Kabine. Auch als Spielertyp wird Tobi uns weiterhelfen, da bin ich mir sicher. Er wird gut zu uns passen."

Rieder war zuletzt bei den Los Angeles Kings aktiv und unterzeichnete bei den Oilers einen Einjahresvertrag. Die Kanadier wollen mit dem deutschen Duo nach einer schwachen Saison ohne Playoffs in der neuen Runde wieder angreifen. "Natürlich wollen wir das vergangene Eishockey-Jahr vergessen machen und wieder Erinnerungen an bessere Zeiten wecken", erklärte Draisaitl. Ab Mittwoch bereitet sich der 22-Jährige individuell in Prag auf die kommende Spielzeit in Nordamerika vor. Mit Edmonton geht es Anfang September ins Trainingscamp. Am 3. Oktober steigt in Köln das Vorbereitungsspiel gegen die Haie. (dpa)