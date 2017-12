US-Eishockey

02.12.2017 Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat beim 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)-Erfolg seiner Pittsburgh Penguins in Buffalo seinen ersten Saisontreffer erzielte.

Der Landshuter sorgte in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL nach vier Minuten bei den Sabres für das Führungstor durch einen verwandelten Penalty. Superstar Sidney Crosby (7. Minute), Jake Guentzel (19.) sowie Patric Hornqvist (40.) schossen die weitere Treffer für den amtierenden Stanley-Cup-Sieger. Durch den dritten Sieg in Serie haben die Penguins den Anschluss an die ersten drei Mannschaften der Metropolitan Division hergestellt.

In einem turbulenten Spiel verloren die New York Islanders mit dem deutschen Duo Thomas Greiss und Dennis Seidenberg gegen die Ottawa Senators mit 5:6 (2:3, 3:2, 0:1) und kassierten nach zuletzt vier Siegen wieder eine Niederlage. Senators-Profi Ryan Dzingel markierte mit seinem zweiten Tor des Spiels in der 42. Minute den Endstand.

Keeper Greiss verließ nach dem fünften Gegentreffer Mitte des zweiten Drittels entnervt das Tor der Islanders. Von 20 Versuchen wehrte der 31-Jährige 15 Schüsse ab. Für ihn kam der Slowake Jaroslav Halak. Verteidiger Seidenberg absolvierte seinen zehnten Saison-Einsatz.

Ohne Abwehrspieler Korbinian Holzer verloren die Anaheim Ducks bei den Columbus Blue Jackets 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Josh Anderson (56.) und Nick Foligno (60.) machten in der Schlussphase den Sieg der Blue Jackets perfekt. (dpa)