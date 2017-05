Kühnhackl ohne Einsatz

20.05.2017 Ottawa. Die Pittsburgh Penguins haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die Ottawa Senators mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) besiegt. Damit steht es nach vier von sieben möglichen Partien 2:2.

Bei der Begegnung in Ottawa führte Superstar Sidney Crosby die Penguins mit einem Tor und einer Vorlage zum Auswärtserfolg. Eine starke Leistung bot mit 24 Paraden auch Keeper Matt Murray, der für Stammtorhüter Marc-André Fleury spielte. Der deutsche Nationalspieler Tom Kühnhackl kam nicht zum Einsatz. Spiel fünf der Serie findet am Sonntag in Pittsburgh statt. (dpa)