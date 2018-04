Eishockey-Profiliga

04.04.2018 New York. Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL einen Heimsieg gefeiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn setzte sich mit 5:4 (1:1, 3:0, 1:3) gegen die Philadelphia Flyers durch.

Der 32-jährige Greiss stoppte 27 von 31 Schüssen auf sein Gehäuse. Für den Füssener war es nach einer langen Verletzungspause der zweite Einsatz in Folge. Verteidiger Dennis Seidenberg stand nicht im Aufgebot der Islanders. New Yorks Superstar John Tavares (8. Minute/32.) erzielte zwei Tore.

Zwei Spiele vor dem Ende der regulären Saison liegen die Islanders mit 76 Punkten auf dem letzten Platz in der Metropolitan Division. Nach dem verpassten Playoff-Einzug könnten sowohl Greiss als auch Seidenberg bei der kommenden WM die DEB-Auswahl unterstützen. (dpa)