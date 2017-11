Kühnhackl feiert Auswärtssieg

17.11.2017 Edmonton (dpa) – Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen NHL eine Heimniederlage kassiert.

Das Team aus Kanada musste sich den St. Louis Blues mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) geschlagen geben. Mit zwei Toren und einer Torvorlage war Brayden Schenn (46./48.) der Matchwinner für die Gäste aus St. Louis.

Nationalmannschafts-Kollege Tom Kühnhackl konnte mit den Pittsburgh Penguins hingegen einen Auswärtssieg feiern. Der Stanley-Cup-Champion besiegt die Ottawa Senators 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Pittsburghs Jake Guentzel (40.) erzielte die zwischenzeitliche 2:0-Führung der Gäste.

Auch Tobias Rieder und die Arizona Coyotes gingen als Sieger vom Eis. Das aktuell schlechteste Team der gesamten Liga gewann 5:4 (0:2, 3:2, 2:0) gegen die Montreal Canadiens. Der 24-jährige Rieder (40.) erzielte sein viertes Saisontor im Spiel. Den Endstand besorgte Christian Fischer (51.) in Überzahl.

Nationaltorhüter Thomas Greiss holte mit den New York Islanders den zwei Sieg in Serie. Mit 6:4 (3:1, 0:3, 3:0) setzten sich die New Yorker gegen die Carolina Hurricanes durch.

Torhüter-Kollege Philipp Grubauer wartet noch immer auf seinen ersten Sieg. Auch im sechsten Start der Saison zog der 25-jährige Rosenheimer mit den Washington Capital den Kürzeren. Das Team aus der US-Hauptstadt unterlag gegen Colorado Avalanche 2:6 (0:2, 1:1, 1:3). (dpa)