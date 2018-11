Eishockey-Profiliga

09.11.2018 Sunrise (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL die nächste Niederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen auswärts gegen die Florida Panthers klar mit 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Für die Oilers war es die dritte Niederlage nacheinander.

Der 23-jährige Draisaitl sorgte mit seinem zehnten Saisontreffer für das zwischenzeitliche 1:2 in der 41. Spielminute. Teamkollege Tobias Rieder blieb ohne Punkte im Spiel. Edmonton hat nach 16 Saisonspielen eine ausgeglichene Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen.

Tom Kühnhackl und die New York Islanders mussten sich den Tampa Bay Lightning mit 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) geschlagen geben. Für den 26-jährige Landshuter war es der fünfte Spieleinsatz in der laufenden Saison. Nationaltorhüter Thomas Greiss sah keine Eiszeit. Trotz der Niederlage liegen die New Yorker mit 18 Punkten weiter an der Spitze der Metropolitan Division.

Die Chicago Blackhawks und Dominik Kahun kassierten die sechste Niederlage in Serie. Gegen die Carolina Hurricanes zog das Team aus Illinois mit 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) den Kürzeren. (dpa)