New York Islanders verlieren

19.02.2017 Chicago. Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profi-Liga NHL weiter erfolgreich. Das Team gewann bei den Chicago Blackhawks mit 3:1 und kam zum dritten Sieg nacheinander. Der 21-jährige Draisaitl gab die Vorlage zum 3:1-Endstand durch Connor McDavid.

Durch den Erfolg blieb Edmonton auf Platz zwei in der Pacific Divison hinter den San Jose Sharks und strebt in die Playoffs. Die Sharks kamen zu einem überzeugenden 4:1 bei den Arizona Coyotes mit Tobias Rieder. Arizona ist weiter Siebter und Letzter der Pacific Divison.

Eine unglückliche Niederlage kassierten die New York Islanders mit Dennis Seidenberg und Torwart Thomas Greiss. Die New Yorker unterlagen bei den New Jersey Devils mit 2:3. In der Eastern Divison blieben die Islanders Tabellenfünfter. (dpa)